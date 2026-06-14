"Пагубность санкционной дубинки": посол РФ рассказал о позициях стран G20 по ограничениям США

Бердыев: ряд стран G20 убеждают США в пагубности санкций против России Фото: REUTERS.

Крупные экономики G20 в неофициальных контактах пытаются убедить США в негативных последствиях антироссийских санкций для мировой экономики. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

"Насколько нам известно, целый ряд крупных экономик в частных контактах с американцами излагают им пагубность санкционной дубинки", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Бердыев уточнил, что в рамках публичных обсуждений на площадке G20 вопрос смягчения ограничений в отношении российской нефти напрямую не поднимается.

Ранее KP.RU сообщал, что санкции в отношении России неэффективны. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что все больше стран, включая США, начинают понимать системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики.