МВД предупредило, что мошенники постоянно придумывают новые схемы для обмана Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники постоянно придумывают новые поводы, чтобы втянуть человека в разговор и украсть деньги. Об этом в интервью ТАСС на тему проекта «Перезвони сам» рассказал начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

По его словам, сегодня нет смысла говорить только об одной новой схеме. Как только людей предупреждают об одном варианте обмана, аферисты почти сразу придумывают другой. Однако общий принцип остается тем же.

«Мы достаточно большой промежуток времени занимаемся проектом „Перезвони сам“, разбирая вот эти схемы, и понимаем только одно, что называть сегодня конкретную новую схему не приходится, потому что как только мы говорим об одной, завтра появляется еще одна», — сказал Васенин.

Он пояснил, что первый контакт почти всегда происходит через телефон. Это может быть звонок или переписка в мессенджере. Повод при этом постоянно меняется: сегодня мошенники говорят о доставке цветов или замене домофона, завтра — о записи в больницу.

Главная цель таких разговоров — заставить человека передать код из СМС. После этого жертва может потерять доступ к кредитным инструментам или другим финансовым продуктам.

Васенин отметил, что мошенники постоянно разрабатывают новые сценарии и пытаются обманывать граждан под разными предлогами. При этом, по его словам, предупрежденность людей уже дает результат и во многих случаях помогает не попасться на уловки злоумышленников.

Немногим ранее жителей Мурманской области предупредили о новой вариации схемы с заменой домофона. В одном из случаев мошенница позвонила мужчине через мессенджер и представилась соседкой, после чего попросила назвать «технический код». Когда потерпевший продиктовал цифры, ему начали приходить сообщения о взломе аккаунта на «Госуслугах» и звонки от лжепредставителей ведомств.