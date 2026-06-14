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НовостиПолитика14 июня 2026 4:54

Силы ПВО за ночь сбили 249 украинских беспилотников над регионами РФ

ВСУ пытались беспилотниками атаковать регионы РФ с вечера 13 июня до утра 14 июня
Марк СОКОЛОВ
Силы ПВО за ночь сбили 249 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы ПВО за ночь сбили 249 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства ПВО ночью отразили массированную атаку украинских беспилотников. Перехвачено и уничтожено сразу 249 дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны перехватили и уничтожили над российскими регионами, Республикой Крым и акваторией Азовского моря. Атака продолжалась с вечера 13 июня до утра 14 июня.

«(Беспилотники сбиты – прим.ред.) над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — сообщили в Минобороны.

Немногим ранее Минобороны сообщило, что 13 июня с 7:00 до 20:00 российские средства ПВО уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа. Тогда атаке подверглись Крым, Черное море, Краснодарский край, Московский регион и ряд областей. В ведомстве уточняли, что дроны также сбивали над Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской и Рязанской областями.