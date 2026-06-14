Собянин: силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

По словам градоначальника, атака была отражена утром в воскресенье, 14 июня. При этом другие подробности неизвестны. Подчеркивается лишь, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Немногим ранее Собянин сообщал, что система ПВО Минобороны сбила еще два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб также работали на месте падения обломков. Данных о пострадавших в сообщении не приводилось.