Лолита добавляет в райдер фразу про Пенсионный фонд для проверки организаторов Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица Лолита Милявская добавляет в свой райдер шуточную фразу про Пенсионный фонд. Так артистка проверяет, насколько внимательно организаторы концертов читают ее требования. Об этом она рассказала РИА Новости.

По словам исполнительницы, в ее списке нет каких-то необычных или чрезмерных условий. Однако один пункт все же выделяется и нужен скорее как проверка для принимающей стороны.

«Ничего особо интересного нет, все как у всех. У меня есть только надпись: "Рекомендовано Пенсионным фондом", чтобы понять, читают организаторы требования или нет», — сказала Милявская.

Певица пояснила, что такие нестандартные формулировки используют и другие артисты. Обычно они нужны не ради реального исполнения, а чтобы понять, заметил ли организатор важные пункты в документе. Если человек внимательно изучил райдер, он, скорее всего, переспросит о странной фразе.

«Когда вы увидите у моих коллег надпись "20 кальянщиков с перьями, стоящих у трапа" - это означает, что люди проверяют организаторов концертов, читали ли они про самое главное», — отметила Лолита.

Ранее Лолита рассказывала, что среди обязательных пунктов ее райдера есть еда для пенсионеров. По словам певицы, после концертов она часто передает продукты пожилым людям, которые приходят на ее выступления. Артистка объясняла, что просит организаторов заранее учитывать этот момент.