Сафронов считает, что Зеленский вряд ли запомнится потомкам с положительной стороны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Народный художник России Никас Сафронов не собирается когда-либо рисовать портрет Владимира Зеленского, считая того разрушителем. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам Сафронова, Зеленский не является исторической личностью и вряд ли запомнится потомкам с положительной стороны. Художник убежден, что в мире есть люди, которые несут лишь одно зло. И глава киевского режима является одним из этих личностей. Поэтому писать портреты таких людей Сафронов категорически отказывается.

« Мое искусство - известное, оно становится историческим, независимо от меня. <...> История покажет, кто останется, а кто уйдет», - подчеркнул художник.

Он также отметил, что его творчество всегда было и остается на стороне созидания.

Ранее в США оценили нынешнее положение Зеленского и ВСУ. По мнению бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, нелегитимного лидера Незалежной обязательно свергнут, а украинская армия будет разгромлена.