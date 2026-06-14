В Ярославле восстановили прерванное из-за атаки БПЛА движение в сторону Москвы

Евраев рассказал о нормализации движения транспорта на маршруте Ярославль-Москва Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославле сняли перекрытие на пересечении Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Движение в сторону Москвы полностью восстановлено. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев в своем канале «Макс».

Как известно, транспортный поток на выезде из города был заблокирован после массовой атаки беспилотников ВСУ на область. Перекрытие затронуло один из ключевых маршрутов региона, связывающих Ярославль с федеральной трассой.

«Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», - написал Евраев, подтвердив, что ситуация на дороге нормализована.

Ранее глава Ярославской области сообщал, что обломки украинских дронов упали на объекты, где хранится топливо. В результате инцидента вспыхнул пожар. По данным Евраева, в настоящий момент возгорание пытаются потушить специальные службы.