МВД перечислило восемь оснований для аннулирования водительского удостоверения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России водительские права могут аннулировать по восьми основаниям. Это касается как национальных, так и международных удостоверений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что документ признают недействительным не только после истечения срока действия. Основанием также могут стать изменения персональных данных владельца.

«Российское национальное или международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию в следующих случаях: если истек срок действия водительского удостоверения, если изменились содержащиеся в водительском удостоверении персональные данные его владельца», — сказали в МВД.

Кроме того, права аннулируют, если документ сильно износился, поврежден или данные в нем уже невозможно прочитать. То же правило действует, если удостоверение выдали по поддельным документам или с нарушением установленного порядка.

Еще одно основание — заявление об утрате или хищении прав. Удостоверение также перестает действовать после выдачи нового документа.

Отдельно в МВД указали медицинские причины. Права могут аннулировать, если у водителя подтвердились противопоказания к управлению автомобилем или ограничения, которых раньше не выявляли. Последним основанием становится поступление сведений о смерти владельца удостоверения.

Немногим ранее в России изменились правила сдачи экзамена на водительские права. В частности, появились дополнительные основания для прекращения экзамена и аннулирования его результатов. Например, это может произойти, если кандидат использует телефон или другую технику для хранения и передачи информации.