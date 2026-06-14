Депутат Нисида: Японии нужно налаживать отношения с Россией Фото: REUTERS.

Японии нужно налаживать отношения с Россией, поскольку позиции США на международной арене ослабли. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС депутат от правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Сёдзи Нисида.

По оценке чиновника, Штаты более не господствуют в мире. Он заявил, что Токио уже сейчас нужно подумать над развитием событий и начать восстанавливать связи с Москвой.

«Я думаю, самое важное - это постепенное расширение дружеских отношений и взаимной поддержки между Россией и Японией», - поделился Нисида своей точкой зрения относительно нынешней ситуации в политике.

Ранее KP.RU сообщал, что представители Министерства экономики, торговли и промышленности Японии тоже хотят наладить контакты с Россией. По их мнению, двусторонние дружеские отношения между странами помогут защитить активы японских компаний.