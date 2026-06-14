Исцеление и выздоровление от недугов: священник рассказал, как молитвы Иоанну Кронштадтскому меняют жизни

Протоиерей Галкин: у мощей Иоанна Кронштадтского происходят настоящие чудеса Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

У мощей Иоанна Кронштадтского в Санкт-Петербурге происходят настоящие чудеса. Люди обретают исцеление и получают помощь по своим молитвам. Об этом рассказал протоиерей и старший священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря Дмитрий Галкин в интервью РИА Новости.

14 июня Русская православная церковь чтит день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Для Иоанновского монастыря на Карповке, где хранятся мощи святого, этот день является престольным праздником. По словам отца Дмитрия, в праздничный день тысячи верующих приходят к гробнице и молятся батюшке.

Священник напомнил, что еще при жизни Иоанн Кронштадтский был наделен даром чудотворения и прозорливости. Его почитали как простые люди, так и знать. Протоирей Дмитрий подчеркнул, что лечит может лечить, а Бог - исцелять душу.

«Сегодня люди, приходящие к гробнице святого, обретают утешение и разную помощь явно чудесного характера. Например, они выздоравливают или меняется течение тяжелой болезни.<...> Это единство Божиих и человеческих усилий», - пояснил отец Дмитрий.

В монастыре, по словам протоиерея, давно укоренилась одна поговорка: о чем просишь святого Иоанна в молитве - исполнится если не сегодня, то на следующий день.

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