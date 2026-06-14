Титов заявил, что Китай наращивает поставки качественных лекарств в Россию Фото: REUTERS.

Китай наращивает поставки в РФ сертифицированных лекарств. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, спецпредставитель президента Борис Титов.

По его словам, китайские препараты не могут попасть на российский рынок без разрешения Минздрава. Поэтому сертификация и адаптация лекарств занимает годы. И из-за этого процесс нельзя назвать простым.

«Что касается БАДов, они тоже у нас требуют определенной разрешительной системы. Я думаю, что в Китай мы поставляем больше БАДов, чем Китай в Россию, потому что они очень любят наши травы, Иван-чай. Считается, что у нас все очень органическое, чистое — так, наверное, и есть почти везде», — сказал Титов.

Он добавил, что это касается и продовольствия. Российские пищевые продукты становятся в Китае популярнее, а магазинов с такой продукцией появляется все больше.

Титов подчеркнул, что все БАДы и тем более фармацевтические препараты ввозятся только с согласования и в соответствии с российским законодательством. Поэтому, по его словам, опасаться таких поставок не стоит. Возможные нарушения качества он назвал нарушением закона, с которым должны бороться правоохранительные органы.

Немногим ранее Россия и Китай заявили о планах расширять сотрудничество по ряду стратегических направлений. Договоренности закрепили в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. В документе также говорилось о развитии практического взаимодействия в космосе, судостроении и авиационной промышленности.