Дерматолог предупредила об опасности макияжа в жару

Дерматолог Галлямова предупредила о риске фотодерматита из-за макияжа в жару Фото: Shutterstock.

Макияж в летнюю жару может стать причиной раздражения кожи, аллергических реакций и даже фотодерматита. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

По словам специалиста, в жаркую погоду пот способен вступать в реакцию с косметическими средствами, что может привести к развитию контактного дерматита или аллергии. Вероятность таких реакций зависит как от состава используемой косметики, так и от интенсивности потоотделения.

Кроме того, некоторые косметические продукты могут взаимодействовать с солнечными лучами и провоцировать фотодерматит. Это состояние сопровождается выраженной отечностью, сильным зудом, покраснением кожи и появлением красных отечных пятен на лице.

Галлямова отметила, что для профилактики подобных проблем лучше отказаться от плотного макияжа при выходе на яркое солнце. По возможности специалист рекомендует вовсе не использовать декоративную косметику в жаркие дни.

Если макияж необходим, дерматолог советует отдавать предпочтение легким средствам. В частности, вместо плотных тональных основ лучше использовать пудру, которая меньше нагружает кожу и снижает риск нежелательных реакций.

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