Шилина: легенды телефонных мошенников могут зависеть от времени года Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Легенды телефонных мошенников могут зависеть от времени года. Об этом ТАСС рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

По ее словам, схемы аферистов часто меняются под сезон, новые сервисы или другие поводы, которые сейчас волнуют людей. Поэтому заранее можно примерно понять, какую тему злоумышленники будут использовать для обмана.

«Я, наверное, даже когда-нибудь создам календарь мошеннических схем, потому что в зависимости иногда даже от сезона, от какого-то нововведения, можно предугадать ту легенду, которую они придумают и спустят на народ», — сказала Шилина.

Так, перед отпускным сезоном мошенники снова начинают использовать туристические темы. По данным экспертов проекта «Перезвони сам», они придумывают новые варианты, но, по сути, часто повторяют уже известные схемы с небольшими изменениями.

Среди таких уловок Шилина назвала фишинговые сайты и фирмы-однодневки для продажи турпутевок. Также мошенники предлагают якобы льготные путевки, сдают несуществующее жилье и продают дешевые авиабилеты.

Немногим ранее тюменцев предупредили о мошенниках, которые активизировались на фоне отпускного сезона. Аферисты создают поддельные сайты турагентств, размещают объявления о слишком выгодных акциях и рассылают предложения дешевых авиа- и железнодорожных билетов. Оплату они предлагают проводить через фейковые QR-коды и ссылки на якобы официальные страницы.