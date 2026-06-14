Россиянам рассказали, как отличить легальный сервис от мошеннического

ИИ-эксперт Филатова: мошенники могут скопировать сервисы за несколько часов Фото: REUTERS.

Эксперт по искусственному интеллекту для бизнеса Мария Филатова рассказала «Газете.Ru», как обезопасить себя при подключении онлайн-услуг. По ее словам, развитие цифровой среды сопровождается ростом мошеннических схем, которые все чаще маскируются под легальные сервисы.

Первым маркером безопасности эксперт назвала базовую проверку компании. Пользователям стоит обращать внимание на наличие информации о владельце сервиса, публичной оферты, реквизитов, службы поддержки и условий возврата средств. Отсутствие этих данных должно насторожить.

Второй риск связан с фишинговыми сайтами. По словам Филатовой, современные технологии ИИ позволяют создавать практически неотличимые копии популярных сервисов за считаные часы. Основным признаком подделки остается измененный домен, где мошенники часто используют едва заметную подмену символов.

Третий важный критерий — способ оплаты. Надежные платформы используют защищенные платежные инструменты и не просят переводить деньги через ботов или на карты физических лиц.

Кроме того, эксперт предупредила об эволюции телефонного мошенничества. Злоумышленники активно применяют технологии синтеза речи и могут имитировать звонки от банков, маркетплейсов или операторов связи, пытаясь навязать услуги или получить дополнительную оплату.

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