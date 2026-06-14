Кардиолог Маклакова допустила инсульт или инфаркт у Трампа в течение 5-10 лет Фото: REUTERS.

У президента США Дональда Трампа может произойти инсульт или инфаркт в ближайшие 5-10 лет. Такую оценку в беседе с «Газетой.Ru» дала врач-кардиолог Татьяна Маклакова.

Специалист разобрала образ жизни Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет. По ее словам, при описанных факторах у него могут быть признаки метаболического синдрома, высокий сердечно-сосудистый риск, а также проблемы, связанные с питанием, недосыпом и нагрузкой на организм.

Отдельно Маклакова обратила внимание на любовь Трампа к фастфуду и диетической коле. Такой рацион, по словам врача, может влиять на уровень холестерина, чувствительность к инсулину и состояние сосудов. Она также указала, что хронический недосып повышает риск гипертонии, аритмии и проблем с сердцем.

«Без кардинальной смены образа жизни такой сценарий ведет к сосудистой катастрофе в ближайшие 5-10 лет», — заключила Маклакова.

При этом сам Трамп заявлял, что не считает возраст помехой. Он говорил, что успешно проходит когнитивные тесты и находится в хорошей физической форме.

Немногим ранее Белый дом опубликовал заключение врача по итогам медосмотра Трампа. Осмотр прошел 26 мая в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. В документе говорилось, что проверка подтвердила хорошее физическое состояние президента США, а также нормальную работу сердца, легких и нервной системы.