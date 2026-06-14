Врач назвала простые привычки для здоровой кожи летом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летняя жара, ультрафиолетовое излучение и смена микроклимата оказывают серьезное воздействие на кожу, поэтому в теплый сезон ей необходима не смена косметических средств, а стабильный и грамотный уход. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Елизавета Шухман.

По словам специалиста, основой летнего ухода должны стать защита от солнца, мягкое очищение и поддержание водного баланса. Эксперт напомнила, что ежедневное использование средств с SPF 30–50 помогает не только предотвратить ожоги, но и замедлить фотостарение, вызванное воздействием UVA-лучей, разрушающих коллаген.

Не менее важно бережно очищать кожу, не нарушая липидный барьер, и использовать увлажняющие средства после контакта с морской или хлорированной водой. Шухман также посоветовала пить до двух литров воды в день и включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами.

Среди распространенных ошибок эксперт назвала отказ от увлажнения, применение скрабов после загара и использование эфирных масел или кислот перед выходом на солнце, что может привести к раздражению, гиперпигментации и даже химическим ожогам.

Врач-косметолог Лариса Любина рассказала, что надёжную защиту от ультрафиолета обеспечивает одежда с маркировкой UPF 50+. Стандартная хлопковая ткань пропускает солнечные лучи. Даже в пасмурную погоду возможен солнечный ожог, так как облака блокируют только часть ультрафиолета, и до 80% лучей могут пройти, передает «Царьград».