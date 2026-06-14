Врач назвала четыре неожиданные причины вздутия живота Фото: Shutterstock.

Вздутие живота не всегда связано с погрешностями в питании. Причиной этого неприятного состояния могут быть запоры, перенесенные кишечные инфекции, малоподвижный образ жизни и даже некоторые лекарственные препараты. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

По словам специалиста, одной из наиболее распространенных причин вздутия является склонность к запорам. При нерегулярном стуле в нижних отделах кишечника накапливаются каловые массы, что затрудняет естественное отхождение газов и вызывает дискомфорт.

Также проблема может возникнуть после перенесенного инфекционного гастроэнтерита. Врач пояснила, что такие заболевания способны изменять состав кишечной микрофлоры, увеличивая количество бактерий, активно вырабатывающих газы.

Кроме того, усилению вздутия способствует длительное сидение. Неподвижное положение тела приводит к скоплению газов в отдельных отделах кишечника и ухудшает самочувствие.

Еще одной причиной могут стать лекарственные препараты. В частности, антибиотики и сахароснижающий препарат метформин у некоторых пациентов временно повышают риск появления вздутия из-за воздействия на кишечную флору.

Головчанская также рассказала, как стресс и поздние ужины ухудшают состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По ее словам, такие привычки нарушают связь между ЖКТ и мозгом, что приводит к неправильной обработке сигналов и различным проблемам с пищеварением, передает "Царьград".