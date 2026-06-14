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НовостиПроисшествия14 июня 2026 8:01

Один человек погиб при атаке ВСУ на дом в Орле, идет ликвидация последствий

Ситуация в Орле находится под контролем МЧС и правоохранительных органов
Марк СОКОЛОВ
Один человек погиб и девять пострадали из-за атаки ВСУ на жилой дом в Орле

Один человек погиб и девять пострадали из-за атаки ВСУ на жилой дом в Орле

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Один человек погиб и еще девять пострадали после атаки украинского БПЛА на жилой дом в Орле. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в «Максе».

По словам главы региона, удар пришелся по жилому дому ночью. Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Жителей поврежденных квартир разместили в гостиницах города. На месте работают экстренные службы и правоохранители.

«Ситуация находится под контролем МЧС и правоохранительных органов, продолжается ликвидация последствий атаки», — сообщил Клычков.

Губернатор также выразил соболезнования родным погибшего. Другие подробности атаки в приведенном сообщении он не раскрыл.

Немногим ранее над Орловской областью сбили восемь украинских беспилотников. Тогда, по словам Клычкова, никто из жителей региона не пострадал. На местах также работали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.