Названы приводящие к летней бессоннице факторы Фото: "КП" Архив.

Летняя бессонница связана не только с духотой, но и с нарушением естественных механизмов терморегуляции и циркадных ритмов. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал сомнолог Максим Новиков.

По его словам, оптимальная температура для сна составляет 18–20 градусов. Однако при температуре в спальне 26–28 градусов организму сложнее перейти в ночной режим. В результате сон становится более поверхностным, прерывистым и сопровождается частыми пробуждениями.

Дополнительным фактором риска является изменение привычного распорядка дня. Летом люди чаще ложатся спать в разное время, что негативно сказывается на качестве отдыха. Кроме того, длинный световой день подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за засыпание.

Новиков также обратил внимание на то, что в жаркую погоду организму труднее отдавать избыточное тепло. Усиленное потоотделение и активная работа механизмов терморегуляции дольше удерживают мозг в состоянии бодрствования. Из-за этого процесс засыпания затягивается, а продолжительность глубоких фаз сна сокращается.

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал aif.ru, что в вопросе сна важно соблюдать режим: ложиться и вставать в одно и то же время. Длительность сна индивидуальна, но в среднем это 7-8 часов. Сбивка режима может привести к бессоннице. По его словам, главное — регулярность и достаточная длительность сна, а не время отхода ко сну.