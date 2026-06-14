Нигматуллин отреагировал на шутку президента ФИФА о сборной Италии

Президент ФИФА Джанни Инфантино Фото: REUTERS.

Шутка президента ФИФА Джанни Инфантино в адрес сборной Италии, которая в третий раз подряд пропускает главный футбольный турнир планеты, вызвала широкий резонанс. Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в беседе с RT прокомментировал ситуацию, отметив, что итальянцам стоит винить в случившемся исключительно себя.

Напомним, Инфантино едко пошутил над тем, что «Скуадра Адзурра» не смогла квалифицироваться на мундиаль даже в условиях расширения состава участников. «При наличии 64 команд Италия, возможно, смогла бы пройти квалификацию. Может быть, нам стоит дойти до 208», — сказал он.

«Подобная шутка была бы обидна для любой страны, для нашей тоже... На самом деле это очень больная тема для итальянцев, но обижаться в данном случае можно только на себя», — прокомментировал произошедшее Нигматуллин, назвав непопадание на турнир «результатом ведения футбольных дел в стране на протяжении последних 15 лет».

В то же время участник ЧМ-2002 выразил понимание чувств итальянских болельщиков. По его мнению, пропускать такое масштабное событие для столь футбольной нации — настоящая трагедия. На трибунах в Северной Америке могло бы присутствовать огромное количество фанатов из Италии, учитывая местную диаспору, но теперь они вынуждены наблюдать за играми со стороны.

«Быть чужим на футбольном празднике — это всегда больно. Я даже слышал такую мысль, что это, скажем так, карма за поступок Марко Матерацци в свое время», — отметил экс-голкипер.

Как сообщает 360.ru, чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии по футболу Марко Тарделли осудил Джанни Инфантино за неуважительные слова о команде его страны. Футболист заявил, что тот «не имеет права говорить такие вещи, особенно в качестве президента ФИФА».