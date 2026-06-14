На границе Казахстана и России скопились фуры из-за роста грузоперевозки овощей Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На границе Казахстана и России скопилась очередь из грузовиков из-за сезонного роста перевозки овощей. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Комитета национальной безопасности.

Скопление машин зафиксировано на пункте пропуска «Косак» в Павлодарской области. В КНБ пояснили, что сейчас через границу активнее везут плодоовощную продукцию.

«Ситуация связана с сезонным увеличением транспортировки плодоовощной продукции. Для минимизации времени ожидания пункт пропуска работает в усиленном режиме, принимаются необходимые меры, организовано тесное взаимодействие с местными исполнительными органами», — сообщили в комитете.

В ведомстве напомнили, что в Павлодарской области также работают международные пункты пропуска «Шарбакты» и «Урлютобе». Кроме того, в Северо-Казахстанской области можно воспользоваться пунктами «Жана-Жол», «Каракога» и «Кызыл-Жар».

Для водителей также действует система электронной очереди. С ее помощью можно заранее проверить свободные места на нужную дату. В КНБ попросили учитывать текущую ситуацию и по возможности корректировать маршруты через альтернативные направления.

Немногим ранее в Оренбургской области заявили о планах увеличить пропускную способность транспортных коридоров с Казахстаном. Тогда власти отмечали, что соседняя республика остается крупным экономическим партнером региона. По итогам прошлого года товарооборот между Оренбуржьем и Казахстаном вырос на 16% и составил 850 миллионов долларов.