В МВД напомнили, что полиция никогда не просит о сотрудничестве по телефону

Правоохранительные органы никогда не будут давать поручения, привлекать содействие либо к сотрудничеству по телефону Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции не дают поручений по телефону и не привлекают людей к сотрудничеству через мессенджеры. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве Денис Белялов.

По словам представителя ведомства, особенно важно объяснять это подросткам. Если незнакомый человек звонит или пишет от имени полиции и просит что-то сделать, разговор нужно сразу прервать.

«Правоохранительные органы никогда не будут давать поручения, привлекать содействие либо к сотрудничеству по телефону, по мессенджеру, тем более подростков», — сказал Белялов.

Он отметил, что в такой ситуации ребенку нужно рассказать обо всем родителям, педагогам или обратиться в полицию. Самостоятельно продолжать общение с незнакомцем не стоит.

Белялов также предупредил, что аватарка в мессенджере с фотографией человека, фамилия, имя и отчество не подтверждают личность собеседника. Мошенники могут использовать любые данные, чтобы выглядеть убедительно. Для общения с близкими он посоветовал придумать кодовое слово, которое поможет быстро понять, кто на самом деле пишет или звонит.

Немногим ранее в МВД рассказали, что делать, если человек уже передал мошенникам код из СМС. В первую очередь специалисты советовали прекратить общение с теми, кто просит такие данные, а затем сменить пароли от важных сервисов. В ведомстве также напоминали, что коды из сообщений нельзя передавать никому, даже если собеседник представляется сотрудником банка или госструктуры.