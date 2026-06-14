Путин пожелал здоровья режиссеру Сокурову в его 75-летие

Путин пожелал здоровья режиссеру Сокурову в его 75-летний юбилей Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссера Александра Сокурова с 75-летним юбилеем. Он пожелал ему здоровья. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал Сокурова одним из ведущих мастеров современного кинематографа. Путин отметил его работу как режиссера, сценариста и автора художественных и документальных фильмов.

«Режиссёр, сценарист, автор яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов, Вы по праву входите в число ведущих мастеров современного кинематографа», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что зрители и коллеги ценят Сокурова за талант, творческий поиск и многолетнее служение искусству. Также Путин отметил вклад режиссера в воспитание молодых дарований.

«Желаю Вам здоровья, благополучия и всего наилучшего», - подытожил глава государства.

Немногим ранее Путин пообещал Сокурову разобраться с ограничениями на показ его фильмов. Режиссер поднял этот вопрос на заседании Совета по правам человека при президенте РФ. Тогда глава государства отметил, что во взаимоотношениях искусства и государства всегда есть сложные вопросы.