МО: Продвижение ВС РФ вынудило ВСУ эвакуироваться из Краматорска и Дружковки

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Продвижение Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в Константиновке вынудило киевский режим приступить к эвакуации предприятий из Краматорска и Дружковки на западную Украину. Об этом сообщает Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что причиной этому стали успешные действия и продвижение подразделений Южной группировки войск в населенном пункте Константиновка ДНР.
Боевики ВСУ приступили к эвакуации основных предприятий, а также организаций и их персонала из Краматорска и Дружковки.