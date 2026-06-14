Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 июня 2026 9:40

МО: Продвижение ВС РФ вынудило ВСУ эвакуироваться из Краматорска и Дружковки

Российская армия продолжает наступление
Вениамин ЗАХАРОВ
ВС РФ вынудили киевский режим эвакуироваться из Краматорска и Дружковки

ВС РФ вынудили киевский режим эвакуироваться из Краматорска и Дружковки

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Продвижение Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в Константиновке вынудило киевский режим приступить к эвакуации предприятий из Краматорска и Дружковки на западную Украину. Об этом сообщает Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что причиной этому стали успешные действия и продвижение подразделений Южной группировки войск в населенном пункте Константиновка ДНР.

Боевики ВСУ приступили к эвакуации основных предприятий, а также организаций и их персонала из Краматорска и Дружковки.