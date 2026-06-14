Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 июня 2026 10:03

Аксенов: Пожилая жительница погибла в результате ночной атаки ВСУ на Крым

Власти Крыма окажут всю необходимую помощь семье женщины, погибшей при атаке ВСУ
Марк СОКОЛОВ
Аксенов: Пожилая жительница погибла в результате ночной атаки ВСУ на Крым

Аксенов: Пожилая жительница погибла в результате ночной атаки ВСУ на Крым

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожилая жительница города Саки погибла при ночной атаке украинских БПЛА на Крым. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

По его словам, женщина скончалась в результате атаки беспилотников на город. Власти окажут семье погибшей всю необходимую помощь и поддержку.

«К сожалению, в результате атаки вражеских БПЛА на город Саки этой ночью погибла пожилая жительница города. Это невосполнимая потеря и большое горе для семьи, близких и всех, кто знал погибшую», — написал Аксенов.

Немногим ранее на Кубани украинские БПЛА атаковали морской терминал в Темрюкском районе. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате удара один человек погиб, еще трое получили ранения. На месте работали оперативные и специальные службы.