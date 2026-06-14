Режим карантина введен в трех селах Самарской области Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области введен карантин из-за вспышки бруцеллеза у крупного рогатого скота. Соответствующий приказ издал комитет ветеринарии региона, с документом ознакомился ТАСС.

Бруцеллез - опасное инфекционно-аллергическое заболевание, вызываемое бактериями рода Brucella. Болезнь относится к категории зоонозных инфекций. Она передается человеку от больных сельскохозяйственных животных.

«Определить территорию в радиусе 5 км, прилегающую к эпизоотическому очагу, неблагополучным пунктом по бруцеллезу крупного рогатого скота и установить ограничительные мероприятия (карантин)», - отмечено в приказе.

Карантинная зона охватила села Михайло-Лебяжье, Елань, Новокуровка, а также железнодорожную станцию Чагра. На весь период действия ограничений введен широкий перечень запретов. В частности, нельзя лечить больных животных, посещать территории посторонним лицам, контактировать с домашним скотом, ввозить и вывозить восприимчивых к болезни животных. Кроме того, запрещено проведение ярмарок и вывоз из опасных зон корма, который ел инфицированный скот.

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