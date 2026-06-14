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НовостиПолитика14 июня 2026 10:25

На границе Украины и Польши образовалась огромная пробка из желающих уехать

Масштабная пробка образовалась на КПП «Краковец» во Львовской области
Марк СОКОЛОВ
По данным издания, очереди зафиксировали перед пунктом пропуска «Краковец» во Львовской области

По данным издания, очереди зафиксировали перед пунктом пропуска «Краковец» во Львовской области

Фото: REUTERS.

На границе Украины и Польши образовалась большая пробка из желающих выехать с территории Незалежной. Об этом сообщило издание «Страна» в своем Telegram-канале.

По данным издания, очереди зафиксировали перед пунктом пропуска «Краковец» во Львовской области. «Страна» также опубликовала кадры с большим скоплением автомобилей.

«Еще кадры масштабных очередей на выезд с Украины перед пунктом пропуска "Краковец"», — говорится в сообщении.

Другие подробности о причинах затора в публикации не приводятся. Также не уточняется, сколько именно машин сейчас ожидают проезда через границу.

Немногим ранее KP.RU писал, что на украинско-польской границе уже фиксировались очереди на выезд с Украины. По данным Госпогранслужбы Украины, самая сложная ситуация тогда наблюдалась в пунктах пропуска «Краковец» и «Устилуг». Там стояли около 100 и 95 автомобилей соответственно.