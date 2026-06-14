На границе Украины и Польши образовалась огромная пробка из желающих уехать

По данным издания, очереди зафиксировали перед пунктом пропуска «Краковец» во Львовской области Фото: REUTERS.

На границе Украины и Польши образовалась большая пробка из желающих выехать с территории Незалежной. Об этом сообщило издание «Страна» в своем Telegram-канале.

По данным издания, очереди зафиксировали перед пунктом пропуска «Краковец» во Львовской области. «Страна» также опубликовала кадры с большим скоплением автомобилей.

«Еще кадры масштабных очередей на выезд с Украины перед пунктом пропуска "Краковец"», — говорится в сообщении.

Другие подробности о причинах затора в публикации не приводятся. Также не уточняется, сколько именно машин сейчас ожидают проезда через границу.

Немногим ранее KP.RU писал, что на украинско-польской границе уже фиксировались очереди на выезд с Украины. По данным Госпогранслужбы Украины, самая сложная ситуация тогда наблюдалась в пунктах пропуска «Краковец» и «Устилуг». Там стояли около 100 и 95 автомобилей соответственно.