Песков: Кремль объявит, если Путин поздравит Трампа с 80-летием Фото: REUTERS.

Кремль сообщит, если президент РФ Владимир Путин поздравит главу США Дональда Трампа с днем рождения. Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как известно, Трампу 14 июня, исполнилось 80 лет. На фоне этого у Пескова спросили, планирует ли Путин поздравлять американского лидера с юбилеем.

«Сообщим», — сказал Песков.

Других подробностей он не привел. Также представитель Кремля не стал заранее уточнять, в каком формате может быть передано поздравление.

Немногим ранее в МИД России прокомментировали возможные контакты Путина и Трампа на саммите АТЭС. Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что оценивать вероятность такой встречи пока сложно. Поскольку все будет зависеть от готовности сторон к диалогу и поиску компромиссов.