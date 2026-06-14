В четырех поселениях Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Режим ЧС введен в Троицком, Киевском, Южном и Кеслеровском сельских поселениях. Фото: пресс-служба администрации Крымского района

В четырех поселениях Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила администрация района в своем Telegram-канале.

Решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством временно исполняющего полномочия главы района Станислава Казанжи.

«Режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений», - следует из публикации.

Причиной стал прорыв дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного. Вода продолжает затапливать сельскохозяйственные угодья и наполнять Афипский канал.

Под угрозой подтопления оказались жилые дома в станице Троицкой. Местных жителей уже предупредили о вероятной эвакуации. В станичном Доме культуры экстренно открыли пункт временного размещения.

Ранее KP.RU писал, что власти Оренбургской области назначили сроки восстановления дамбы в Орске. Как известно, ее прорвало в ходе половодья в 2024 году. Работы хотят завершить через пять лет.