В четырех поселениях Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

В четырех поселениях Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила администрация района в своем Telegram-канале.
Решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством временно исполняющего полномочия главы района Станислава Казанжи.
«Режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений», - следует из публикации.
Причиной стал прорыв дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного. Вода продолжает затапливать сельскохозяйственные угодья и наполнять Афипский канал.
Под угрозой подтопления оказались жилые дома в станице Троицкой. Местных жителей уже предупредили о вероятной эвакуации. В станичном Доме культуры экстренно открыли пункт временного размещения.
Ранее KP.RU писал, что власти Оренбургской области назначили сроки восстановления дамбы в Орске. Как известно, ее прорвало в ходе половодья в 2024 году. Работы хотят завершить через пять лет.