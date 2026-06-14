Москалькова заявила, что переговоры РФ и Украины шли эмоционально и напряженно Фото: Shutterstock.

Переговоры России и Украины проходили эмоционально и напряженно. Об этом бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

По ее словам, во время таких контактов важно было не взять на себя обязательства, которые невозможно выполнить. Москалькова также подчеркнула, что российская сторона не могла позволить диктовать себе условия.

«Очень эмоционально, напряженно, потому что не хочется, чтобы ты стал заложником невыполнимых обязательств. И мы никогда не могли бы позволить довлеть над собой и диктовать условия», — сказала она.

Другие подробности переговорного процесса в приведенном фрагменте Москалькова не раскрыла.

Немногим ранее о переговорах между РФ и Украиной высказывались в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва считает приоритетными мирные способы урегулирования конфликта. Так он ответил на вопрос, когда РФ перейдет от риторики к действиям.