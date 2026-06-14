Эксперт рассказал, какие домашние средства могут защитить кожу от солнца Фото: Shutterstock.

Народные средства могут частично защитить кожу от солнца, если под рукой не оказалось солнцезащитного крема, однако полностью заменить профессиональные SPF-продукты они не способны. Об этом «Абзацу» рассказал эксперт по стилю Захар Гринов.

По его словам, одним из самых доступных вариантов может стать кокосовое масло. Оно слегка задерживает ультрафиолетовое излучение и благодаря антиоксидантам помогает смягчить кожу.

Аналогичным эффектом обладают масло ши и какао-масло, которые создают на поверхности кожи тонкий защитный барьер и уменьшают пересушивание. Тем не менее такие средства эксперт назвал лишь временной подстраховкой, а не полноценной альтернативой кремам с SPF 30 и выше.

Гринов также отметил йогурт, сметану и мягкий творог, которые способны помочь уже после пребывания на солнце. Эти продукты оказывают охлаждающее действие, успокаивают раздраженную кожу и уменьшают дискомфорт при первых признаках ожога.

При этом специалист подчеркнул, что наиболее надежной защитой остается физический барьер: плотная хлопковая одежда, широкополые головные уборы и качественные солнцезащитные очки.

Для восстановления кожи после солнечных ожогов Гринов рекомендовал прохладные компрессы, а также маски на основе овсянки и компрессы из зеленого чая, которые помогают снять воспаление и зуд.