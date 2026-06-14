Диетолог сказал, кому нельзя есть яичницу Фото: Shutterstock.

Непереносимость яиц остается главным противопоказанием для употребления яичницы и омлета. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

Эксперт отметил, что аллергическая реакция может возникать как на яичный белок, так и на желток. В таких случаях продукт следует полностью исключить из рациона. Если же переносимость нормальная, яйца могут быть частью ежедневного меню.

Поляков подчеркнул, что с точки зрения пользы для здоровья вареные яйца предпочтительнее жареных. Тем не менее снизить возможный вред можно, если готовить на качественной посуде и использовать минимальное количество масла.

Диетолог напомнил, что яйца являются ценным источником питательных веществ. Они содержат холин, который способствует нормальной работе печени и головного мозга, помогает регулировать жировой обмен и улучшает отток желчи. Кроме того, яйца богаты легкоусвояемым белком, необходимым для поддержания здоровья и восстановления организма.

По словам врача, людям без аллергии опасаться таких блюд не стоит, однако важно соблюдать умеренность и выбирать правильный способ приготовления.