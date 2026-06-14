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НовостиПолитика14 июня 2026 11:36

The Guardian: Украина выполнила только 15% согласованных с Евросоюзом реформ

Украина для вступления в ЕС должна усилить борьбу с коррупцией
Марк СОКОЛОВ
The Guardian: Украина выполнила только 15% согласованных с Евросоюзом реформ

The Guardian: Украина выполнила только 15% согласованных с Евросоюзом реформ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украина выполнила только 15% реформ, согласованных с Евросоюзом. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в ЕС.

План включает меры по укреплению независимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также среди требований есть принятие антикоррупционной стратегии и реформы процедур назначения судей и прокуроров.

Собеседники The Guardian при этом считают, что при наличии достаточного желания Украина сможет завершить технические переговоры за пять лет. Однако в ЕС признают, что вопрос вступления будет зависеть не только от выполнения формальных условий.

«В конечном счете членство станет политическим решением», — говорится в материале.

Немногим ранее Польша выдвинула Украине условия для вступления в Евросоюз. Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заявил, что Варшава не должна давать согласие на прием Киева в ЕС, пока тот не выполнит требования. Он также подчеркнул, что решение по украинскому вопросу должно учитывать интересы самой Польши.