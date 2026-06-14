В Италии разгорелся спор из-за военных расходов: министра обороны страны не устраивает активная милитаризация

Repubblica: глава МО Италии хотел уволиться из-за спора о военных расходах. Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто всерьез рассматривал возможность своего увольнения из-за разногласий внутри правительства по вопросу военных расходов. Об этом сообщила газета Repubblica со ссылкой на источники.

Камнем преткновения стало обязательство НАТО довести военные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Итальянские власти считают эту цель нереалистичной. В мае стало известно, что Рим намерен пересмотреть свои обязательства перед альянсом и сократить оборонные расходы до 2% ВВП. Премьер страны Джорджа Мелони заявила, что на июльском саммите НАТО Италия представит расходы на оборону и безопасность в размере 2,8% от бюджета.

«Крозетто оказался перед мучительным выбором: остаться во главе министерства, рискуя согласиться на сокращение военных расходов, или последовать примеру своего британского коллеги Джона Хили, подавшего в отставку в июне», - указано в статье.

В итоге после серии совещаний с членами правительства страны Крозетто принял решение остаться на посту. Определяющую роль сыграло обещание министерства финансов увеличить оборонный бюджет в 2026 году примерно на 0,35% ВВП - с нынешних 1,61%.

Ранее стало известно, что не только глава МО Италии недоволен активной милитаризацией государства. Против требований НАТО бунтуют и соратники Мелони. Они просят немедленно сократить расходы на оборону.