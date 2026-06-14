Экс-посол Скапини: выборы в Армении прошли с нарушениями и при вмешательстве ЕС Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парламентские выборы в Армении прошли с очевидными нарушениями и при вмешательстве Евросоюза. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил бывший посол Италии в Армении Бруно Скапини.

Дипломат заявил, что не удивлен результатами голосования, но разочарован происходившим. По его словам, вмешательством Европы можно считать саммит Европейского политического сообщества, который прошел в Ереване за месяц до выборов.

«Я не удивлен результатом и крайне разочарован, хотя нарушений можно было ожидать», — сказал бывший посол.

Скапини отметил, что на этом фоне звучали заявления о том, что исход голосования может повлиять на развитие отношений Армении с ЕС. Он назвал это «европейской подстраховкой» для премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Скапини также заявил о росте оппозиционных настроений в Армении и давлении на противников власти. По его словам, часть противников нынешней власти поддерживает апостольская церковь, которая сама сталкивается с репрессиями.

Немногим ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что выборы в Армении могут ускорить отдаление Еревана от России. Он также усомнился в честности голосования и говорил об административном давлении на оппозицию. По мнению парламентария, дальнейший курс властей Армении может поставить под вопрос присутствие российской военной базы в Гюмри.