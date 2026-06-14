Фицо: Евросоюз готов до последнего евро поддерживать Украину в ущерб себе. Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Евросоюз готов поддерживать конфликт на Украине до последнего украинского солдата и последнего евро вместо решения проблем, которые волнуют европейцев. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видеообращении.

По его словам, в пятницу политик обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой подготовку к предстоящему саммиту ЕС. Фицо сообщил о своем разочаровании, что на саммите вновь не будет возможным сдвинуться с места в вопросах снижающейся конкурентоспособности ЕС и чрезвычайно высоких цен на энергию.

"Зато в том, что касается Украины, все ясно: до последнего украинского солдата, до последнего евро необходимо вести войну”, - сказал Фицо.

Ранее Фицо заявил, что остался единственным политиком в ЕС, у которого есть прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, правительство Словакии заинтересовано в нормальных отношениях с РФ.