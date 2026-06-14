Эксперт рассказала об опасности употребления дыни вне сезона

Эксперт рассказала об опасности есть дыни вне сезона Фото: Shutterstock.

Появление первых дынь на прилавках в начале лета традиционно вызывает ажиотаж, однако торопиться с покупкой не стоит. Такую рекомендацию дала диетолог София Кованова в беседе с aif.ru, рассказав для кого ранние бахчевые представляют наибольшую опасность и почему важно дождаться официального старта сезона.

По словам специалиста, ранние арбузы и дыни, как правило, содержат в три раза больше нитратов и приносят организму гораздо меньше пользы, чем те, что созрели естественным путем. В группе повышенного риска при употреблении такого продукта оказываются самые уязвимые категории.

«Дыни богаты кремнием, калием, железом, но это не значит, что их можно есть вне сезона беременным женщинам и детям на постоянной основе. В ранних дынях больше воды и нитратов, чем полезных компонентов», — подчеркнула эксперт.

Эксперт напомнила, что полноценный сезон дынь в России традиционно приходится на конец лета — август и сентябрь. Именно в этот период плоды достигают пика своей зрелости и становятся максимально безопасными. Небольшое исключение составляют лишь южные регионы страны, где сезон за счет климата может стартовать чуть раньше — в конце июля. До этого момента диетологи настоятельно рекомендуют воздержаться от покупки бахчевых, особенно для детского и диетического рациона.