Два человека пострадали при ударе беспилотника ВСУ по магазину в Курской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Два человека получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины по магазину в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Еще двое пострадавших в приграничье. В слободе Белой Беловского района FPV-дрон совершил атаку на магазин». - написал он в личном Telegram-канале.

По словам Хинштейна, в результате атаки осколочные ранения ног получил 43-летний местный житель. Также закрытую черепно-мозговую травму получила 16-летняя девушка. Пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь, они госпитализированы в Курск.

Ранее KP.RU сообщал, что силы ПВО сбили 168 украинских беспилотников над Курской областью за сутки. ВСУ 96 раз применили артиллерию по отселенным районам, БПЛА киевского режима 20 атаковали территорию региона при помощи взрывных устройств.