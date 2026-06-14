Лавров и Фидан обсудят содействие России и Турции новым властям Сирии Фото: REUTERS.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Турции Хакан Фидан обсудят содействия новым властям Сирии в налаживании в стране политического диалога. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

По приглашению Лаврова Фидан посетит Россию с рабочим визитом 15-17 июня. Министры проведут переговоры по ряду вопросов двусторонней и международной повестки дня.

«Лавров и Фидан затронут проблематику содействия новым сирийским властям в деле дальнейшего налаживания в стране инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло», - говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о серьезном настрое Москвы на развитие связей с новой администрацией Сирии. Представители стран также активно обсуждали вопрос присутствия российских военных на территории Сирии.