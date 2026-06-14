Второй подросток, обвиняемый в убийстве 15-летней девочки, арестован на Урале Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второго 16-летнего подростка, обвиняемого по делу об убийстве 15-летней девочки в Краснотурьинске, отправили под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

«Второму подростку <...> также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 11 августа», - говорится в сообщении.

Ранее Краснотурьинский городской суд Свердловской области также отправил под стражу первого 15-летнего фигуранта дела.

Ранее KP.RU сообщал, что в Краснотурьинске были задержаны два подростка, обвиняемые в убийстве сверстницы. Согласно материалам следствия, 12 июня фигуранты дела нанесли несколько ножевых ранений 15-летней девочке. Позднее она скончалась в больнице. Совершившие нападение подростки скрылись с места преступления, но были задержаны правоохранителями.