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НовостиПроисшествия14 июня 2026 13:46

Второй подросток, обвиняемый в убийстве 15-летней девочки, арестован на Урале

Суд отправил под стражу до 11 августа второго подростка, обвиняемого в убийстве 15-летней девочки в Краснотурьинске Свердловской области
Мария МАМАЕВА
Второй подросток, обвиняемый в убийстве 15-летней девочки, арестован на Урале

Второй подросток, обвиняемый в убийстве 15-летней девочки, арестован на Урале

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второго 16-летнего подростка, обвиняемого по делу об убийстве 15-летней девочки в Краснотурьинске, отправили под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

«Второму подростку <...> также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 11 августа», - говорится в сообщении.

Ранее Краснотурьинский городской суд Свердловской области также отправил под стражу первого 15-летнего фигуранта дела.

Ранее KP.RU сообщал, что в Краснотурьинске были задержаны два подростка, обвиняемые в убийстве сверстницы. Согласно материалам следствия, 12 июня фигуранты дела нанесли несколько ножевых ранений 15-летней девочке. Позднее она скончалась в больнице. Совершившие нападение подростки скрылись с места преступления, но были задержаны правоохранителями.