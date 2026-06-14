Умер Александр Гусев, бывший командир спецподразделения «Альфа»

Умер генерал-лейтенант Александр Гусев, бывший командир спецподразделения «Альфа». Фото: Владимир Мусаэльян /ИТАР-ТАСС/

Умер генерал-лейтенант Александр Гусев, бывший командир спецподразделения «Альфа». На момент смерти ему было 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» и Организации ветеранов подразделений спецназначения «Единство».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Александр Владимирович Гусев», - говорится в сообщении.

Гусев возглавлял подразделение «Альфа» Антитеррористического центра ФСБ России в период с 1995 по 1998 год. Под руководством генерал-лейтенанта были успешно проведены спецоперации по освобождению заложников в период первой чеченской кампании и масштабных терактов. Гусев оставил яркий след в истории российских спецслужб.

Ранее KP.RU сообщал, что на 85-м году жизни умерла советская и российская актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина. Она являлась актрисой Центрального академического театра Российской армии с 1984 года.