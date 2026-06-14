Навроцкий дал Зеленскому несколько дней для отказа от героизации УПА* на Украине Фото: REUTERS.

Президент Польши Кароль Навроцкий дал главе киевского режима Владимиру Зеленскому несколько дней для отказа от героизации нацистов Украинской повстанческой армии* (УПА*) в стране. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Согласно источнику, Навроцкий дал понять Зеленскому, что может пересмотреть решение о возможном лишении его госнаграды Ордена Белого орла. Однако это происходит только в том случае, если бывший комик переименует подразделение ВСУ «имени героев УПА*».

Президент Польши не назвал точных сроков для отказа Киева от героизации нацистов. При этом издание отмечает, что речь идет именно о днях, а не неделях для переименования.

Напомним, что Зеленский принимал участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоении подразделению ВСУ имя «Героев УПА*». Решение вызвало напряженность в отношениях Украины и Польши на фоне нерешенного вопроса о трактовке Волынской резни.

* организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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