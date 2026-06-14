Минпросвещения: выпускники начали получать первые результаты ЕГЭ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускники начали получать первые результаты ЕГЭ-2026 по тестированиям, прошедшим 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Как заявлял глава ведомства Сергей Кравцов, сдавшие первый экзамен школьники смогут получить результаты тестирования 13 июня. Академическая проверка 1 июня проходила по трем предметам - химии, истории и литературе.

«Выпускники получили первые результаты ЕГЭ. Свои баллы узнали ребята, которые сдавали историю, литературу и химию», - сообщает Минпросвещения.

Результаты ЕГЭ были направлены школьникам из 89 субъектов России и образовательных организаций в 49 странах.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники придумали новую схему с «результатами ЕГЭ». Аферисты создают поддельные сайты, на которых предлагают проверить баллы по экзаменам или оказание фиктивных услуг по подаче апелляции.