ЦИК: партия «Процветающая Армения» не прошла в новый парламент страны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Партия «Процветающая Армения» не смогла пройти в парламент нового созыва. поскольку не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер на выборах 7 июня. Об этом говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии Армении.

«Партия «Процветающая Армения» по итогам выборов 7 июня набрала 58 287 голосов, или 3,98%», - заявил глава ЦИК Ваагн Овакимян.

Чтобы пройти в парламент Армении нового созыва партии было необходимо набрать 4% голосов.

Ранее KP.RU сообщал, что парламентские выборы в Армении прошли с очевидными нарушениями и при вмешательстве Евросоюза. Об этом заявил экс-посол Италии в стране Бруно Скапини. ЦИК также аннулировала результаты голосования уже на трех избирательных участках. При этом оппозиционные партии Армении попытаются оспорить результаты выборов в суде.