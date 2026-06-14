Развожаев: Киевский режим чувствует всевластие, но скоро оно закончится. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Украина чувствует свое всевластие, однако оно очень скоро завершится. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Такое вот всевластие, что ли, наверное, представляется киевскому режиму сегодня. Конечно, оно скоро закончится. И когда мы с этим закончим, <...> найдем способ, чтобы их дроны к береговой черте не приближались», - отметил политик.

По словам Развозжаева, киевский режим направляет дроны на цели в Крыму. Однако российская сторона в скором времени найдет способ, чтобы не допускать беспилотники ВСУ к береговой черте в регионе.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим продолжает планомерно идти к полной блокаде Крыма. Как заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, ВСУ наносят удары по железнодорожной инфраструктуре и поездам с пассажирами.