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НовостиПолитика14 июня 2026 16:06

В России напомнили Зеленскому о визите в Москву: "Приезжай"

Ушаков: Зеленскому нужно приехать в РФ, если он хочет встретиться с Путиным
Вениамин ЗАХАРОВ
Ушаков: Зеленскому нужно приехать в РФ, если он хочет встретиться с Путиным

Ушаков: Зеленскому нужно приехать в РФ, если он хочет встретиться с Путиным

Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу, что в случае желания главы киевского режима Владимира Зеленского встретиться с ним, то пусть украинец приезжает в Москву. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее: хочет встречи - пусть приезжает в Москву», - ответил Ушаков.

Ранее Путин заявлял, что готов к личным переговорам с Зеленским, однако только для подписания мирного договора между Россией и Украиной.

В свою очередь кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Зеленский должен добиваться встречи с президентом России исключительно в Москве.