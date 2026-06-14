Ушаков: Зеленскому нужно приехать в РФ, если он хочет встретиться с Путиным Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу, что в случае желания главы киевского режима Владимира Зеленского встретиться с ним, то пусть украинец приезжает в Москву. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее: хочет встречи - пусть приезжает в Москву», - ответил Ушаков.

Ранее Путин заявлял, что готов к личным переговорам с Зеленским, однако только для подписания мирного договора между Россией и Украиной.

В свою очередь кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Зеленский должен добиваться встречи с президентом России исключительно в Москве.