Филиппо раскритиковал фон дер Ляйен за слова о вступлении Украины в ЕС Фото: EAST NEWS.

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее слов о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом он написал в личном аккаунте в соцсети X.

«О да, не отрицаю, ваша супер «реформа ЕС изнутри» выглядит просто замечательно!» - иронично высказался политик.

Филиппо отметил, что «замечательная инициатива» позволит ЕС принять в свои ряды Украину с ее коррупцией, развалом и убийственным сельскохозяйственным демпингом. Политик также в очередной раз призвал Францию выйти из Евросоюза для спасения страны.

Как заявляла фон дер Ляйен, все участники ЕС согласовали рамки для начала переговоров по существу с Киевом и Кишиневом о вступлении стран в объединение. Официальный старт дискуссий намечен на 15 июня.