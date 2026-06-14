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НовостиПолитика14 июня 2026 17:10

Путин в послании Трампу заявил о возможности развития отношений России и США

Путин заявил, что Россия и США совместными усилиями могут придать двусторонним отношениям новое качество
Мария МАМАЕВА
Путин в послании Трампу заявил о возможности развития отношений России и США

Путин в послании Трампу заявил о возможности развития отношений России и США

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин в послании главе США Дональду Трампу заявил о важности развития российско-американских отношений. Телеграмму, направленную главой государства, публикует пресс-служба Кремля.

«Уверен, совместными усилиями мы могли бы действительно придать российско-американским отношениям новое качество», - считает Путин.

По словам президента РФ, стороны могут многое сделать для обеспечения безопасности и стабильности на глобальной арене.

Ранее KP.RU сообщал, что посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев высказался о взаимоотношениях стран. Дипломат заявил, то Путин и Трамп ставят задачу восстановить нормальные двусторонние отношения между странами. По словам Дарчиева, Москва положительно оценивает конструктивные подходы нынешней администрации США к восстановлению диалога.