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НовостиВ мире14 июня 2026 17:50

«Я был так взбешен»: Трамп раскритиковал Нетаньяху за удар по Бейруту

Трамп заявил, что был взбешен решением Нетаньяху ударить по Бейруту
Мария МАМАЕВА
Трамп заявил, что был взбешен решением Нетаньяху ударить по Бейруту

Трамп заявил, что был взбешен решением Нетаньяху ударить по Бейруту

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришел в бешенство из–за решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нанесли удар по Бейруту. Об этом американский лидер сообщил в интервью порталу Axios.

«Почему Биби, черт возьми, должен был наносить этот чертов удар? Я был так взбешен. Я дал ему это понять», - заявил Трамп.

Как подчеркнул глава Белого дома, у Нетаньяху нет «ни капли здравого смысла», раз он решил нанести удар по Бейруту, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

Ранее Дональд Трамп в личном аккаунте в соцсети Truth Social написал, что Вооруженные силы Израиля не должны были атаковать столицу Ливана перед подписанием сделки между США и Ираном. По словам главы США, Израиля ударом по Бейруту якобы ответил на ливанскую атаку, в которой не было пострадавших.