Мирошник: Атака ВСУ по магазину в Курской области была преднамеренной. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Удар Вооруженных сил Украины по магазину в Курской области был преднамеренным и имеет все признаки военного преступления. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Атака имеет все признаки военного преступления и преднамеренного удара, направленного на гражданское население и гражданский объект», - написал дипломат в личном Telegram-канале.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим при помощи FPV-дрона атаковал магазин в слободе Белой Курской области. Как заявил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате инцидента были ранены два мирных гражданина, включая 16-летнюю девушку. У нее была диагностирована черепно-мозговая травма. Также осколочные ранения ног получил 43-летний местный житель.